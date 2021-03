Nu er det ganske vidst: De første hhx'ere begynder til sommer

Al begyndelse kan være svær, og mange initiativer skal lige bruge nogle år på at blive løbet i gang. Sådan er det også på Odsherreds Gymnasium, som sammen med EUC Nordvestsjælland håbede at der allerede nu ville være elever i gang med deres første år som hhx-elever på Åstoftevej i Asnæs.

Men hvad der ikke lykkes det ene år, lykkes det næste. I hvert fald har gymnasiet i år fået 16 ansøgninger til hhx-tilbuddet mod bare to sidste år, og det er nok til at starte uddannelsen op med et pionerhold efter sommerferien.