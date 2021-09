Foto: Det er ikke længe siden, miljøminister Lea Wermelin, selv prøvede kræfter med den problematiske gyvel, der har fået lidt for godt fat i jorden på Skamlebæksletten. Nu er har en fond gjort det muligt at sende det store maskineri ind i kampen mod gyvelen. Foto: Martin Hoffmann Kønig.

Nu er der penge til naturplejen og vandhuller til frøerne

Odsherred - 07. september 2021 kl. 06:28 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Facebookgruppen Skamlebæk Naturlaug er blandt de 25 projekter, som har fået støtte fra Den Danske Naturfond. Lavet, der har kæmpet for naturen på Skamlebæksletten i fem år, har modtaget 586.250 kroner.

- Vi er meget glade og begejstrede, Det er kulminationen på næsten trekvart års arbejde, og nu må vi endelig sige det højt, selvom vi har vidst det i nogen tid, siger facebookgruppens initiativtager, Bente Ilsøe.

Med næsten 600.000 kroner på lommen, er der nu råd at indkøbe gyvelgrabber og til at sende bud efter det helt store maskineri, som skal rydde den gyvel, der har rodfæstet sig lidt for godt i området og forringer vækstbetingelserne for andre planer, og dermed også giver dyrelivet kamp til stregen.

- I år der er eksempelvis to-tre forskellige sjældne sommerfuglearter, vi slet ikke har set, konstaterer Bente Ilsøe.

Kommunen har lagt mange gratis timer i som bidrag i projektet, ligesom frivillige har taget en ordentlig tørn.

Modsat gyvelen, der snart har fjernet den flotte havudsigt på egnen, så vokser pengetræet ikke ind i himlen. Heller ikke selvom naturfonden har bidraget med en stor pose penge.

- Det her, er udelukkede for at holde næsen oven vande, og holde gyvelen nede, indtil fredningen går igennem, og det kan meget vel være fem år ude i fremtiden. Først derefter kan kommunen lave en naturplejeplan, så naturplejen kan komme i faste rammer, understreger Bente Ilsø.

Som at gå på Strøget Med støtten fra Den Danske Naturfond, er der også råd til at få produceret nogle skilte, der kan vejlede de mange brugere af området til, hvad man må og ikke må i et fredet område, og forklare, hvorfor det ikke er tilladt at plukke sig en buket markblomster.

- De ved ikke, at her er meget sjældne planter og blomster og et sjældent dyreliv, som ikke må forstyrres af løse hunde, eksempelvis, uddyber Bente Ilsø, der under corona-nedlukningen fik bekræftet, at der er brug for at vejlede borgere - uanset om det er fastboende eller sommerhusejere med nyfunden glæde ved i naturen.

- Det var jo som at gå en tur på Strøget. Man måtte holde tilbage for hinanden. Og folk havde ingen respekt for området, og kørte hen over markerne helt ned til vandet for at se solnedgange og lavede nye stier, uddyber hun.

Det er ikke kun Skamlebæk Naturlaug, der har fået del i midlerne fra Den Danske Naturfond.

Med 379.875 kroner er det nu muligt for Egebjerg og Omegns Bylaugs miljøgruppe og DN Odsherred, at forbedre forholdene for padder som spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Beboerne sørger for at forbedre tilstanden i de eksisterende vandhuller, som skal give nye levesteder til padder og til mange andre arter som vandnymfer, guldsmede og andre insekter, der lever i vand.