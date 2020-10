Se billedserie På toppen af Bollinge Bakke troner radiotårnet. Nu er en masse krat og træer fjernet, udsigten genoprettet og den naturlige forekomst af overdrevsplanter har fået bedre vækstbetingelser . Foto: Marianne Nielsen

Nu er der atter en flot udsigt fra ikonisk tårn

Odsherred - 27. oktober 2020 kl. 22:12 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det er slut med at stå på tæer eller traske hele vejen op i radiotårnet i Skamlebæk for at nyde den storslåede udsigt over Odsherreds morænelandskab. Vildtvoksende og flere meterhøjt krat har hen over årene fået overtaget og udsynet. Men det er helt fjernet nu, og til næste sommer vil man for alvor kunne se effekten af det rydningsarbejde på Bollinge Bakke, hvor det ikoniske radiotårn står på toppen. Et udflugtsmål, som selv på en halvdiset efterårsmorgen kan tage pusten fra en.

Bollinge Bakke er et beskyttet overdrev som ligger i et Natura 2000-område og ejet af TDC.

Men mange års tilgroning begyndte at udgøre en trussel og skyggede for de planter, der almindeligvis burde vokse der, for eksempel blåhat, prikbladet perikon og muse-vikke.

Nu er træerne fældet, udsigten genetableret og vækstbetingelserne for overdrevsplanterne forbedret.

Da TDC og Odsherred Kommune sidste år fik etableret et samarbejde om at fjerne de mange radiomaster og kilometervis af kobbertråd i jorden på Skamlebæksletten var resultatet og samarbejdet så godt, at man besluttede at gøre endnu mere for at give stedets natur de bedste betingelser.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde omkring rydning af Skamlebæksletten, og da ejeren, TDC, ønskede at gøre noget ved bevoksningen omkring tårnet, besluttede vi at fortsætte samarbejdet, fortæller Lena Bau fra Odsherred Kommunes naturteam.

TDC og Odsherred Kommune søgte derfor - og fik - tilskud fra søgt Landbrugsstyrelsens tilskudsordning »Rydning og forberedelse til afgræsning«.