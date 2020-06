Nu er de klar med en kaffebar

To par fra Sjællands Odde, Jon Sanders og Pauline Hoch samt Malene Hinrichsen og Sebastian Ziska, har brugt mange måneder på at gøre deres fælles projekt, »Havnebyens Kaffebar« i Havnebyen på Odden, åbningsklar.

Coronavirussen har dog i den grad haft drillet dem, for de sigtede i første omgang efter at åbne den 4. april til påskens turistindryk. Men det kunne ikke lade sig gøre, måtte de indse, da Danmark blev lukket ned.

- Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi kan lave det meste selv. Kun det, man skal have autorisation på, har vi købt os til. Ja, og så materialerne, siger Jon Sanders, mens han står på en trappestige og rigger en lampeskærm til.

- Og en alt for lav timeløn, supplerer Sebastian Ziska og ler.

Påsken skulle som beskrevet have været den helt store åbningstid, men Danmarks nedlukning i forbindelse med Covid-19 lukkede i den grad også ned for kaffebarsplanerne.

- Så alt det her er Malenes skyld, men vi var nu nemme at lokke, siger Jon Sanders med et smil.