De to dexter-køer »Mille« og »Quincy«, der dannede fortrop i den nye naturpleje-patrulje i indhegningen ved Solvognens fundsted i Trundholm Mose, har nu fået følgeskab af »Tea«, »Queen« og »Ronja«. Privatfoto

Nu er de en flok i Solvognens mose

De to dexter-køer »Mille« og »Quincy«, der for et par uger siden blev sat ud og dannede fortrop i den nye naturpleje-patrulje i indhegningen ved Solvognens fundsted i Trundholm Mose, har nu fået følgeskab af »Tea«, »Queen« og »Ronja«.