Se billedserie Hullerne i indkørslen til Vig skole blive lappet seneste i næste uge, lover skoleleder Ib Kristensen. Foto: Helene Nielsen

Nu bliver skolevejen lappet

Odsherred - 06. februar 2020 kl. 11:35 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev draget et gevaldigt lettelsens suk hos Per Paldan, da han torsdag fik besked fra skoleleder på Vig skole, Ib Kristensen, om, at der nu kommer asfalt i de to store huller i skolens indkørsel fra Ravnsbjergvej i Vig, som har skabt bekymringer hos mange forældre til elever på skolen.

Asfalten er i hus - Vi har iværksat reparationen. Asfalten er allerede i huset, men nu mangler vi bare en stamper til at få asfalten lagt ordentligt ned i hullerne, fortæller Ib Kristensen til Nordvestnyt.

Han fortæller, at ansvaret for indkørslen deles mellem skolen og Vig kultur- og idrætscenter, og det er et samarbejde mellem de to parter, som nu har sat gang i processen.

- Der er ikke noget usædvanligt i, at der opstår huller i asfalt på den her årstid. Der var taget handling, men nu er det kommet på plads, så der senest i næste uge er lagt ny asfalt i hullerne, siger Ib Kristensen.

Per Paldan med datteren Stephanie, som gåri 2. klasse, er glad for, at hullerne i vejen ind til Vig skole, nu bliver lappet.



Miraklernes tid er ikke forbi Per Paludan, hvis datter Stephanie går i 2. klasse på Vig skole, har i et stykke tid, forsøgt at få Odsherred Kommune til at gøre noget ved sagen. Han kaldte indkørslen til skolen for »livsfarlig«. Kommunens trafikteam har oplyst, at det ikke er muligt, at lappe huller på denne årstid på grund af for lav jordtemperatur og fugt.

- Men nu sker der endelig noget. Jeg er meget lettet og glad for, at miraklernes tid åbenbart ikke er forbi endnu, siger han.

Per Paldan har var torsdag forbi Ib Kristensens kontor med en lille erkendtlighed, for at takke for, at skolelederen nu har taget aktion på problemet.

- Og hvis skolen mangler en stamper til den der asfalt en anden gang, så har jeg faktisk to stående hjemme i garagen. Dem må de gerne låne, siger Per Paldan.