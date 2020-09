Nu bliver kloakkerne spulet og inspiceret

Til oktober går Odsherred Forsyning i gang med at tv-inspicere og spule de offentlige hovedkloakledninger i Hørve. Og når slamsugere og tv-biler skal i aktion samtidig, kan det ikke undgås, at arbejdet vil fylde på vejene.

- Det har længe været et kendt problem, at den offentlige kloak i Hørve trænger til en kærlig hånd. Nu går vi i gang med at danne os et overblik, så Forsyningen kan målrette renoveringsplanerne for kloakken.