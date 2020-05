Se billedserie Henrik Lind satte sig som mål, at han ville have ryddet hundelegepladsen, så byens hunde fik et frirum. Foto: Mie Neel

Nu bliver der ryddet op på hundelegepladsen

Odsherred - 16. maj 2020 kl. 16:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinner på bakken bag supermarkederne i Vig, hvor Henrik Lind sidder på en bænk mens de tre hunde Balder, Milo og Gammi suser rundt og snuser i græsset i det aflukkede område, som er beregnet som legeplads for egnens lokale hunde. Han er en del af Vig Familiesbys frivillige korps »Skønhed og skrald«, som giver en hånd med at holde byen ren.

Henrik Lind havde, da han meldte sig til gruppen, dog stillet som betingelse, at han skulle have lov til, at få styr på hundepladsen, så den igen kunne bruges som et rekreativt område for både mennesker og hunde. Hundepladsen har eksisteret i syv år, men har i flere år fået lov til, at passe sig selv.

Syv læs grene og tjørn - For 14 dage siden havde vi arbejdsdag sammen med nogle af de andre frivillige. Vi kørte syv store læs afklippede grene fra tjørn, buske og græs væk på en trailer. Inden da kunne man dårligt gå på pladsen, og ikke se den ene bænk for græs og tjørn. Nu kan vi pludselig sidde på bænkene igen, og se hundene lege - og holde øje med, om de lægger en prut, siger Henrik Lind.

Han fornemmer, at hundeejerne er blevet bedre til at samle op, efter at pladsen blevet ryddet.

- Men det kunne sagtens blive bedre. Det er ikke kun ulækkert med efterladte hundelorte, der kan også være en masse sygdomme i dem, og vi har jo mange hunde, som kommer her, siger Henrik Lind.

Hundejere "glemmer" hundelorte Hans kone, Susanne Lind, tager hver morgen familiens to hunde en tur ind forbi pladsen, og så samler hun de hundelorte op, som hundeejerne har glemt i løbet af døgn.

- Nogle dage er der tre, men andre dage er der måske 15 klatter, som skal i skraldespanden. Men selv om Susanne kommer og samler dem op, er det stadigvæk den enkelte hundeejer, som har ansvaret for at samle op efter sin egen hund, fortæller Henrik Lind.

Det er ikke kun hundenes efterladenskaber, der skal fjernes.

- Det sker jævnligt, at folk er nede på pizzariet og hente pizza, og så sidder de heroppe på bænkene, og spiser - og lader pizzabakkerne ligge. Det er irriterende, siger Henrik Lind.

Et frirum for hundene Selv om han og Susanne har en stor have, som deres hunde kan rende rundt i, så er de glade for at komme over på legepladsen.

- Her kan de lege med andre hunde, eller snuse sig til, hvem der har tisset her sidste. Vi frabeder os aggressive hunde, og har derfor ingen hunde, der slås. Det er ikke et sted, hvor man skal træne eller opdrage sin hunde. Det er et frirum for hundene.