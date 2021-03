Se billedserie Møblerne er sat op i grupper med skillevægge, så de præsenterer sig bedre, og det er nemmere for kunderne at se dem for sig i deres eget hjem fremfor hvis de stod hulter til bulter. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Nova Vivo er spækket med brugte danske designermøbler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nova Vivo er spækket med brugte danske designermøbler

Odsherred - 29. marts 2021 kl. 18:06 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

- Jeg har brugte møbler fra 1950´erne, 60´erne og 70´erne, og de skal være så pæne, at jeg også kan have dem stående i vores eget hjem, siger René Skov, Nova Vivo, Retro-Antik-Design, Asmindrupvej 46.

Alle møblerne er restaurerede og nogle er blevet til noget helt andet. En del af en dobbeltseng blev således til en reol.

Møblerne er sat op i grupper med skillevægge, så de præsenterer sig bedre, og det er nemmere for kunderne at se dem for sig i deres eget hjem fremfor hvis de stod hulter til bulter.

Der er flere danske møbelklassikere bl.a. Arne Jacobsen, Finn Juehl og PH, der har en hel arkade af lamper, og der mangler kun Koglen og Kontrast.

Nogle af PH-lamperne er skilt ad, repareret og malet, undertiden i andre farver end de oprindelige.

Lamperne i butikken er meget klassiske designlamper samt nogle med et råt industrilook.

Nogle af møblerne lejes ud til TV-programmer bl.a. Krejlerkongen, der vises på TV2fri. Her skal kendisser gætte priser på møblerne.

- Det er mine priser, der er de officielle i det program, og det er sjovt at se, hvordan de kendte falder i vandet, lyder det fra René Skov.

Det hele begyndte for omkring fem år siden som en hobby efter at René Skov arvede fire designstole, der var i en sølle forfatning.

Dem fik han sat fint i stand sammen med flere andre møbler, lejede en stand på Vig Kræmmermarked og oplevede stor interesse for sine restaurerede møbler.

Der blev hurtigt behov for at have et større sted til alle møblerne, og det sted fandt han på Asmindrupvej 46.

Kunderne kan blive skrevet op til de møbler han ikke har på lager og lige nu er der syv skrevet op til runde egetræesborde med spinkle ben.

Nogle af de klassiske designmøbler kan snildt koste 25.000 kr, en tredjedel af nyprisen, og for at sikre møblerne for kunderne bygges der nu GPS-trackere ind i dem, så de er nemmere at finde, hvis de skulle blive stjålet.

- Det er de unge fra storbyen, der er mine bedste kunder, og de er i dag meget interesserede i teaktræ og er gode til at blande disse med malede møbler.

Og da de unge typisk kommer for at se på møbler kørende i en lille bil, så leveres møblerne nu gratis i hele Danmark - for øers vedkommende dog kun til de brofaste.

Navnet Nova Nivo er esperanto og betyder nyt liv. René Skovs egne møbler, som han laver ud fra gamle møbler, har deres eget mærke nemlig Unique, for de fås kun i ét eksemplar.

Der holdes åbent lørdag og søndag samt helligdage.