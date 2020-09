Se billedserie Den lille Minimal-butik lukkede mandag, men Normal-kæden håber at finde nye og større lokaler på gågaden. Foto: Helene Nielsen

Normal-direktør: Er vild med byens handelsmiljø

Odsherred - 03. september 2020 kl. 18:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er nogen af de byer, hvor vi i sommer har haft vores sæsonbutikker »Minimal«, som har overrasket helt specielt. En af dem er Nykøbing, siger direktør for Normal-kæden, Torben Mouritsen.

Han fortæller at man hos Normal fik ideen til de mange små turistbutikker rundt om i sommerlandet, da et lå klart, at der ville være rigtig mange danskere, som på grund af corona ville vælge at holde sommerferie i Danmark i år.

- Det skulle være små butikker med et begrænset sortiment i forhold til de 4000 varenumre, vores store butikker normalt ligger inde med. Det er en stor butik, vi gerne vil finde lokaler til i Nykøbing, siger Torben Mouritsen.

Direktøren er sammen med sine ansatte gået i gang med at se på mulighederne for at åbne en helårs Normal-butik. Sæsonbutikken på Algade i Nykøbing, der åbnede i juni i år, lukkede mandag.

- Vi kan rigtig godt lide bymiljøet i Nykøbing. Der er et fint handelsmiljø, siger Morten Mouritsen.

Lokalerne man leder efter skal være med minimum 300 kvadratmeter butikslokale, hvor der også er plads til godt 50 kvadratmeter lager.

- Det er også et krav, at lokalerne er beliggende centralt på gågaden, men vi hører gerne fra lokale, som har en ide til, hvor der er ledige lokaler, siger Normal-direktøren.

Han giver dog ingen garanti.

- Vi har folk ude for at lede efter lokaler, men jeg kan ikke sige, at der med sikkerhed kommer en Normal-butik i Nykøbing. Men vi har en fornemmelse af, at det vil være et godt sted, at have en af vores butikker, siger Morten Mouritsen.