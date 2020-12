Se billedserie Henrik Specht Christensen gav hal-gulvet en grundig vask som forberedelse indretning af coronatestcenter Nordgårdshallen i Nykøbing. Foto: Marianne Nielsen

Nordgårdshallen klar til testning

Odsherred - 15. december 2020 kl. 08:47 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Nykøbing: Klokken 10 tirsdag formiddag åbner Nordgårdshallen i Nykøbing som coronatestcenter, og samtidig blev åbningstiden udvidet markant, så man helt frem til 22. december - også i weekenden - kan blive testet for corona i Nykøbing mellem kl. 10 og 15.

Afskærmningsenheder leveret af Team Nyttejob stod mandag eftermiddag klar til at blive placeret mest hensigtsmæssigt, og Henrik Specht Christensen, ansat ved de kommunale haller, gav hal-gulvet en grundig vask, inden regionens folk kom og indrettede hallen med teststationer.

En enkelt borger, der havde hørt om flytningen til hallen var også forbi, for at sikre sig, at hun vidste, præcis hvor testningen skulle foregå fremover.

Aftalen om den massive øgning af testkapaciteten i Odsherred - fra kun torsdag og torsdag - til nu at omfatte alle ugens dage - kom i hus med Region Sjælland mandag, så fra i dag og frem til 22- december kan op til 450 borgere blive testet dagligt.

Hvordan ordningen bliver efter den 22.december, vides ikke endnu.

Flytter fra Kongehallen

I takt med at der har været en stigning i smittetallene, er også behovet for større og bedre rammer for coronatestningen steget i Odsherred.

Rammer som Kongeengen ikke kunne leve op til. I Nordgårdshallen er der plads til at øge testkapaciteten og på sigt også gennemføre vaccinationer.

Testcentret er målrettet voksne og børn over to år, der ikke har symptomer, eller har symptomer, men ikke føler sig så syg, at der er behov for en læge.

Det er alene test med tidsbestilling i Nordgårdshallen, så man skal, ligesom som tidligere, bestille tid til test på coronaprover.dk.

Flytningen ændrer ikke på de ting, man skal gøre, hvis man skal bruge en coronatest, og at man skal huske at bære mundbind i køen.

Mens det såkaldte samfundsspor nu er rykket til Nordgårdshallen på A. Ladningsvej, så er der fortsat podestation dagligt mellem klokken 12 og 14 ved Falckstationen på Vesterlyngvej i Nykøbing.

Her skal man have en test, hvis man har kraftige symptomer og har henvisning til test fra lægen eller vagtlægen.

Tidligere var der drop-in test uden tidsbestilling, men det er der ikke længere.

Det er ikke Falck, men Region Sjælland, der foretager podningerne på Vesterlyngvej. Falck lægger alene fmatrikel til, og der er således heller ikke tale om, at man kan få foretaget en lyntest af Falck i Nykøbing.

Der skal man til Holbæk, hvor der mandag blev åbnet op for lyntests.

Har man symptomer og har brug for at blive tilset af en læge, kan man også blive henvist til en Covid-19-vurderingsklinik. Sådan en klinik har Odsherred ikke, så der må man til Holbæk Sygehus på Rosenvænget 13.