Når der nu ikke længere må spilles volleyball og anden sport i Nordgårdshallen kan den bruges som testcenter. Foto: Anders Ole Olsen

Nordgårdshallen åbner som stort testcenter

Odsherred - 11. december 2020 kl. 10:01 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Fra tirsdag i næste uge rykker Region Sjællands podere ind i Nordgårdshallen for at teste borgere for corona. I en periode har det foregået i Kongehallen på Egebjergbej, men fra tirsdag udvides kapaciteten, da Nordgårdshallens faciliteter gør det muligt at teste flere i borgersporet.

Det oplyser borgmester Thomas Adelskov (S) efter et møde med Region Sjælland fredag formiddag.

- Det har vi ønsket et stykke tid, så det er vi meget glade for nu er muligt, siger han og pointerer, at det endnu alene er borgersporet, der rykker i Nordgårdshallen på tirsdag.

Der arbejdes også på, at der bliver åbnet for testning flere dagen om ugen.

- Der arbejdes på at skaffe kapacitet, så der kan testes fem dage om ugen, og der forventer vi en melding fredag eftermiddag, uddyber borgmesteren.

Der er mange, der ønsker at blive testet for corona, og ventetiden bliver længere og længere. Også i Odsherred, og det fik kommunen til at tilbyde Nordgårdshallen som testcenter, hvor der er plads til flere podere og hvor der er mulighed for at komme ud og ind uden at komme for tæt på hinanden.

Torsdag eftermiddag blev Odsherred sammen med 30 andre kommuner, omfattet af de samme restriktioner, som allerede er gældende i 38 kommuner i Danmark.

Det ærgrer borgmesteren sig over, men konstaterer samtidig, at det er nødvendigt.

I den seneste uge har Odsherred Kommune haft 197.8 smittede pr. 100.000 indbyggere.