Se billedserie Hvert efterår danner Peter Møllers gård i Atterup rammen om en mostedag. Men om det også bliver sådan i fremtiden, er usikkert. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Nonnetit i vadested - risikerer at skulle flytte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nonnetit i vadested - risikerer at skulle flytte

Odsherred - 13. juli 2021 kl. 17:10 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

På Peter Møllers trelængede gård i naturskønne Atterup, har foreningen Æbleværkstedet Nonnetit i mere end ti år lejet sig ind i et lille lokale og etableret æbleværksted. Men lige nu står foreningen i et vadested, hvor de ikke rigtig ved, hvad fremtiden bringer.

- Peter Møller, der bestyrer æbleværkstedet, har besluttet sig for at flytte til det nye økosamfund Egeskoven. Han har endnu ikke sat ejendommen til salg, for hans nye hus er ikke bygget endnu. Men han har varslet os i god tid, så lige nu kender vi ikke rigtig fremtiden, fortæller formand for foreningen Nonnetit, Jens Norbert Petersen.

Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit blev dannet i februar 2010, og har taget sit navn efter en lokal variant af sorten Nonnetit - kaldet Nonnetit fra Ostrup. Varianten blev registreret i 2009 som en særlig dansk æblesort og blev startskuddet til æbleværkstedet.

På grund af flytteplanerne har Peter Møller ikke villet forlænge lejekontrakten med foreningen med en ny tiårig periode.

- Vi håber jo, at en ny ejer vil være en, der har lyst til at gå ind i foreningens arbejde og at vi kan blive, men det er der jo ikke garanti for. Derfor er vi nødt til at arbejde med en plan B, siger foreningsformanden.

Plan B er en mulig flytning med Peter Møller til Egeskoven. Det er økosamfundet som sådan indstillet på, men det kræver en økonomi, som foreningen ikke lige umiddelbart har.

- Der skal jo etableres vand, kloak, et areal og et foreningshus, og det kommer jo til at koste en del, uddyber han.

Allerhelst vil foreningen gerne blive i Atterup, hvor tilknytningen er stor.

- Men viser det sig, at vi ikke kan blive, så må vi se, hvad der ellers er af muligheder, siger Jens Norbert Petersen.