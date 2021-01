Spisestedet Nostro i Gundestrup håber at løbe af med sejren i konkurrence om »Sjællands bedste pizza«. Foto: Helene Nielsen

Nomineret med Sjællands bedste pizza

Spisestedet Nostro i Gundestrup i Odsherred har på få år skabt en trofast fanklub i kundekredsen. I vintersæsonen arbejdes der med færre åbningsdage, men det betyder ikke mindre travlhed i hverken restauranten - eller fanklubben. Håndværkerne har i denne tid travlt med at udbygge lokalerne, og senest er Nostro blevet nomineret i en konkurrence om at servere »Sjællands bedste pizza«. Det er sket på netmediet »Opdag Danmark«, som er en hjemmeside, som viser vej til gode oplevelser i Danmark - og altså også til pizzaerne i Gundestrup.

- Vores gæster har skrevet de fineste ting til os. Der har været en ægte kærlighedsstorm, siden vi nævnte nomineringen i et opslag på Facebook forleden, siger ejer af Nostro, Chloe Di Mambro.

- Selv om Luca ikke er her fysisk mere, er det stadig hans opskrifter og ideer vi bruger i butikken. Portellamia knytter sig specielt til Luca, da det betyder »mit Portella«. Portella var Lucas hjemby i Italien. Et fantastisk trøffel- og svampeområde, hvor hver familie har deres egen opskrift på salsiccia-pølser, som også indgår i denne pizza, siger Chloe Di Mambro.

Hun er ikke i tvivl om, at hendes mand ville have været meget taknemmelig over nomineringen.