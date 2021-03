Noget helt særligt: Måske er der en måde at køre alsangen videre

Måske er det alligevel ikke helt slut med den årlige alsang i Annebergparken i Nykøbing Sjælland, selvom kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred har meddelt, at de 20.000 kr., det koster at holde det folkelige stævne under de høje træer i teaterhaven, skal spares som led i en sparerunde.

- Alsangen i Annebergparken er jo en skøn, lokal tradition, og jeg vil gerne prøve at tage tråden op, siger Gitte Klausen, der dog understreger, at hun kun har haft kort tid til at tænke over det.