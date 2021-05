Noget af det ypperste kunst og kunsthåndværk fra Odsherred

26 professionelle kunstnere og kunsthåndværkere inviterer i pinsedagene til åbne værksteder, når der for 24. gang er Odsherreds Kunstdage.

Forud for kunstdagene har arrangørerne, efter råd fra en arbejdsgruppe, skærpet adgangskravene.

- Gæsterne kan i år forvente at se noget af det ypperste, som kunstnere og kunsthåndværkere i Odsherred kan frembringe, og få nogle gode historier om værkerne og den kunstneriske proces, siger direktør for Destination Sjælland, Jens Müller.

- Som kunstnernes egen arbejdsgruppe har været ude at fortælle, så har man i år valgt at vende tilbage til den oprindelige tanke med Odsherreds Kunstdage - at det skal være en kurateret oplevelse. Så det er, hvad publikum kan forvente, siger Jens Müller.