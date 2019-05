Se billedserie Nora Tams, formand for DN Odsherred, opfordrer til, at sommerhusejerne gør mindre ved grundene end i dag - det vil gavne biodiversiteten. Foto: Torben Andersen

Noget af den bedste natur

Odsherred - 31. maj 2019

En sommerhusgrund bør ikke ligne en have i et parcelhus. Men omvendt så skal den heller ikke bare have lov til at passe sig selv. Nogenlunde sådan kan man opsummere det budskab, som lokalafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i forbindelse med et nyt projekt. Et projekt, som handler om at sætte fokus på sommerhusgrundenes naturpotentiale.

-Sommerhusejerne forvalter noget af det mest interessante natur i Odsherred. Jorden er næringsfattig, og næringsfattige områder er noget af det, som der er mangel på i hele landet, forklarer formanden, Nora Tams, som fortsætter:

-Det betyder, at der er mange forskellige slags vegetationer i sommerhusområderne. Her, hvor vi befinder os nu, er der blandt andet egekrat, lyng, eng og overdrev, siger hun og ser ud over en sommerhusgrund ved Skærby.

- Men efterhånden er der kommet mere og mere næringsindhold i jorden, og det betyder, at mange køber planter for at få noget pænt at se på. Men i virkeligheden er der jo i forvejen mange interessante ting at se på. Lyng er spændende at se på, men den kræver også ikke at blive overskygget af græs. Lyng kan ikke leve med buskads omkring sig, siger Nora Tams.

En fritidsgrund kan kaldes for en naturgrund, hvis en række forhold er opfyldt, blandt andet skal halvdelen af grunden henligge med naturlig træ-, busk- og plantevækst, og vilde dyr skal kunne passere frit over grunden. DN Odsherreds projekt vil hjælpe sommerhusejerne til at være mere opmærksomme på deres grunde.

Fredag holdes således et neværksmøde i Asnæs.

- Hvis man helst vil have en græsplæne, så er det jo folks eget valg. Men vi vil gerne forsøge at forklare, at man måske ikke skal gøre så meget ved grundene, som man gør i dag. Vi håber at få fat i nogle frivillige, som kan hjælpe andre sommerhusejere, siger Nora Tams.