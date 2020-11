Nøgler fra fikseringsbælter bliver genbrugt til noget smukt

Den gamle hospitalskirke på det tidligere psykiatrihospital i Nykøbing, som i dag hedder Anneberg Kulturpark, fik forleden et gevaldigt løft, hvad udsmykning angår. 22 små lyseholdere i messing pryder nu kirkebænkene, og ved alteret lyser en ny alterdug med ikke færre end 72 unikke kors broderet af 72 kvinder op. På væggene hænger desuden fire farvestrålende fade, som viser årets gang i form af de fire årstider. Det er kunstnerne Irene Rosenkrantz, Karin Sauer og Karen Marie Dehn, som har stået for udsmykningen. Det særlige ved kunstværkerne er, at de er lavet i samarbejde med borgere i Odsherred.