Se billedserie Joan Thygesen har i snart 17 år hjulpet nødstedte dyr og i Odsherred Zoo Rescue har de fået et blivende helle. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nødstedte dyrs varme helle

Odsherred - 12. juli 2019 kl. 17:49 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Joan Thygesen har i 22 år drevet Odsherred Zoo Rescue, og her har hun skabt et unikt helle for handicappede og traumatiserede dyr.

Ideen med rescuedyr, som hun kalder sine hjertedyr, opstod omkring 2002, hvor Joan Thygesen og hendes mand Jørgen Ankergren fortalte, at de ønskede at tage eksotiske dyr i nød til sig. Men dengang faldt det ikke i god jord hos gæsterne. De var bange for, at det var dyr, der ikke havde det godt eller som led, og dem ønskede de ikke at se.

I 2006 fik dyreparken en flok kaputiner aber fra et fransk forsøgslaboratorium, og de blev lidt af et startskud på en ny tid. Det var som om tidsånden blev ramt med deres historie, og Joan Thygesen kunne mærke, at folk kunne se fortællingen om at hjælpe nødstedte dyr i en større samfundsfortælling om bæredygtighed og om at hjælpe hinanden.

Smid-væk-kulturen var på vej væk, og Joan Thyegesen kunne gøre det hun havde mest lyst til. At lave en zoologisk have med stor vægt på at redde dyr. Ikke økonomisk lukrativt, men nogen skulle jo gøre det, var hendes mantra, og det er den stadig.

»Det handler om at ville ændre noget, og så kan vi jo ikke bare snakke om tingene. I dag er vel omkring 40 procent af vores dyr rescuedyr, men der bliver flere og flere, og det er dyr, der griber folk ved hjertet, og hvis jeg kunne forøge det til 100 procent af dyrene i dyreparken, så ville det passe mig fint, Det er drømmen for fremtiden. Det er i det hele taget rescuecentret og at være med til at lave en genbank over truede dyr, der ligger mig mest på sinde,« siger hun til Nordvestnyt.