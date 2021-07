Se billedserie Madrester ligger henkastet på jorden foran Netto-containeren. Privatfoto

Netto-affald generer naboerne

Odsherred - 21. juli 2021

En kylling, der ligger blottet på jorden. Rådne grøntsager og råddet kød i en container, som er så fyldt, at den ikke kan lukkes. Spyfluer og måger. Containere, der ikke bliver renset.

Sommeren har været slem for Mogens Larsen, som bor på Grundtvigsvej og er nabo til Netto.

- Stanken fra Nettos containere betyder, at vi slet ikke kan være i vores have. Sådan har det været i de sidste 14 dage med varmen. Det er ganske uudholdeligt. Det lugter fælt. Jeg har aldrig oplevet, at det har været så slemt som i år, siger Mogens Larsen.

Han klagede til Nettos butikschef for en uge siden, og hun beklagede, og hun lovede, at hun ville gøre, hvad hun kunne, for at det ikke skulle ske igen.

Men søndag aften var den gal igen, og Mogens Larsen måtte atter fortrække fra haven, som ligger lige op til containeren. En mur er imellem haven og containerne, men det forhindrer jo ikke stanken i at brede sig.

- Vi har tidligere haft et problem med rotter. Nu er der mange måger omkring containerne, og de er jo næsten lige så generende, siger Mogens Larsen, som kan fremvise billeder af overfyldte containere.

Nordvestnyt ville gerne spørge butikschefen i Nykøbing, hvorfor der lægges så meget kød og grøntsager i containerne, at de ikke kan lukkes, men hun henviser til Salling Group, som ejer Netto. Nordvestnyt har fået et svar fra distriktschef i Netto, Jesper Pedersen.

- I løbet af de varmeste sommeruger er det næsten uundgåeligt, at containeren kommer til at lugte mere end normalt. Derfor har vi også sørget for, at den konkrete container bliver tømt to gange om ugen, så vi forhåbentlig kan nedbringe de gener, der følger, når temperaturen stiger. Vi har også bestilt ekstra container, og så har vi et skærpet fokus på at holde området opryddet, siger Jesper Pedersen.