Clark Pratt (EL) er imod yderligere »tivolisering« af Trundholm Mose. Foto: Preben Moth

Nej til »tivolisering« af Trundholm Mose

Odsherred - 13. august 2020 kl. 10:29 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i miljø- og klimaudvalget har besluttet at indlede en lokalplanproces, så Geo-park Odsherred kan få lov til at etabere shelters og bålplads ved Solvognens Fundsted i Trundholm Mose.

Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig flertallet, og partiets medlem af udvalget, Clark Pratt, forklarer det med, at Trundholm Mose er et enestående naturområde, som bør fredes, og det bør få lov at passe sig selv.

- Nu bliver der en bus- vendeplads, moderne arkitektur for at formidle om bronzealderen, og oplæg til at komme og nyde naturen på en festplads. Vi er imod en yderligere tivolisering af Trundholm Mose, siger Clark Pratt.

På de sociale medier har der været en del debat om udviklingen i Trundholm Mose. Nogle frygter, at naturen bliver berørt af de forskellige formidlingstiltag, mens andre hilser geoparkens initiativer velkommen.

Endnu er der ikke udarbejdet noget lokalplanforslag for området, men når det foreligger, skal det behandles i det politiske system, inden det skal i offentlig høring. Og så skal politikerne i sidste ende sige ja eller nej til forslaget.