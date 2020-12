Se billedserie Clark Pratt, Enhedslisten, ønsker ikke, at de skal graves efter råstoffer på naturområde ved Herrestrup. Foto: Niels Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Nej til råstofjagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til råstofjagt

Odsherred - 08. december 2020 kl. 06:35 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Region Sjællands råstofplan opererer med et nyt interesseområde i Odsherred Kommune. Området er på 12,3 hektar og ligger 800-1000 meter nordvest for Herrestrup.

Råstofplanen har været i offentlig høring, og i Odsherred foreslog Enhedslisten i miljø-og klimaudvalget at kommunen skulle afgive et høringssvar, der undsiger ønsket om at inddrage området ved Herrestrup i planen. Forslaget fandt dog ikke opbakning i udvalget, og partiet sender derfor sit eget høringssvar til regionen.

- I Enhedslisten synes vi ikke, at udvinding af grus skal ske på bekostning af mose- og bakkeområder og deres rige biotoper. Den specifikke udpegning af Herrestrup bekymrer os, da det er et vigtigt grundvands- område, og både udgravning og genetablering kan have store konsekvenser på vandmiljøet, siger partiets enlige medlem af byrådet, Clark Pratt, som også er medlem og miljø-og klimaudvalget.

Enhedslisten ønsker derfor, at det skal undersøges grundigt, hvad det vil betyde for vandstanden og naturinteresserne, før arealet eventuelt tages i brug som graveområde. Clark Pratt peger på, at det kan være svært at forudse, hvordan grundvandsspejlet påvirkes, hvis man fjerner en bakke ved siden af en mose.

I Region Sjælland sker der hovedsageligt indvinding af sand, grus og sten, som blandt andet anvendes til byggeri, vejanlæg og jernbaner.

Råstofplanen skal vedtages i februar eller marts 2021.