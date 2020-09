Artiklen: Nej til penge til fest for unge

Nej til penge til fest for unge

Af Jesper Danscher Corona kom på dagsordenen under mødet i kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune tirsdag eftermiddag.

- Midt i mødet fik vi besked om, at corona-situationen var forværret i kommunen, fortæller formand Gitte Hededam (S).

Og det var da også corona, der blev brugt til at afvise et ønske om 34.625 kroner i tilskud til en koncert for unge i Borren.