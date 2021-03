Et flertal i miljø-og klimaudvalget siger nej til, at der skal udarbejdes en lokalplan, der vil lovliggøre to virksomheder på Dragsmøllevej i Hørve. JJ Entreprenør og Anlæg er en af dem. Foto: Jesper Danscher

Nej til lovliggørelse

Odsherred - 11. marts 2021 kl. 17:20 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

To virksomheder på Dragsmøllevej ved Hørve blev i sin tid etableret på et grundlag, der ikke stemte overens med plangrundlaget. Virksomhederne ligger i landzone, hvor der også er beboelse.

Et flertal i Miljø-og klimaudvalget, bestående af S, EL og DF, afviste tirsdag administrations indstilling om at indlede en lovliggørelsesproces med en ny lokalplan.

Odsherred Kommune har holdt flere møder med virksomhederne og beboere. Førstnævnte peger på, at de ansatte oftest møder ude hos kunden, hvortil materialer også leveres direkte. Beboerne mener, at virksomhederne støjer og giver støvgener. Næstformand i miljø-og klimaudvalget, Vagn Ytte Larsen (S) oplyser, at det var en sag, som blev diskuteret grundigt af politikerne.

- Forvaltningen har slidt og slæbt, men parterne vil åbenbart ikke give sig, tilsyneladende heller ikke erhvervet, men hvis man ikke vil overholde reglerne, kan en lokalplan ikke hjælpe. En lovliggørelse ville også betyde en begrænsning for beboelse, siger han.

Venstres to medlemmer af udvalget stemte for en lokalplan.

- En lokalplan vil indeholde nogle restriktioner for begge parter. Det ville være en pragmatisk løsning. Nu tager vi sagen i byrådet, for det handler også om, at kommunen skal være erhvervsvenlig, og vi har jo lige fået et særligt udvalg, der tager sig af dette, siger Finn Halberg (V).

Helge Fredslund (Nyt Odsherred) var sygemeldt og kunne ikke deltage i mødet.

- Det bedste vil jo være, hvis forvaltningen kan få parterne til at enes, siger han.

For to måneder siden udtalte Jonas van Dijk, ejeren af JJ Entreprenør og Anlæg, den ene af de to berørte virksomheder, til Nordvestnyt, at en manglende lokalplan betyder, at han kan blive nødt til at flytte virksomheden til en anden kommune.