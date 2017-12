Økonomiudvalget siger nej til projektforslag om at opføre 12-15 boliger i Havnebyen. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Nej til flere boliger

Odsherred - 15. december 2017 Af Torben Andersen

Lad os bygge 12-15 boliger i Havnebyen. 25 procent som ældreboliger og 25 procent som private seniorboliger.

Sådan lød det i en henvendelse fra ejendomsselskabet PS Administration til Odsherred Kommune.

Men økonomiudvalget har afvist forespørgslen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) oplyser, at der ikke er sat penge af til formålet, og han fortæller, at politikerne har set nærmere på udlejningsbehovet i hele Odsherred. Der er nemlig en tendens til, at ældre, der flytter fra sommerhuset, foretrækker de større byer i Odsherred.

- Vurderingen er, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for flere udlejningsboliger på Odden. Derfor ønsker vi ikke at gå ind i projektet. Der, hvor vi kan se, at der særligt er mangel på udlejningsboliger, er i Asnæs og Nykøbing og til dels til Vig-området, siger Thomas Adelskov.

Søren Vedel fra PS Administration ærgrer sig over politikernes afvisning.

- Nu må vi så se, om vi kan komme videre med projektet på anden måde. Vi tror på, at der er et behov for flere ældreboliger på Odden, både almenyttige og private.