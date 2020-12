Nej, nej, nej det må du ikke Arne

SFs Arne Mikkelsen havde forelsået, at der indføres en årsnorm på ældreområdet, men det ville byrådet ikke finde sig i.

Odsherred - 15. december 2020

Formanden for Odsherred Kommunes social- og forebyggelsesudvalg, Arne Mikkelsen (SF) har foreslået, at der skal arbejdes videre med indførelsen af en årsnorm på hjemme- og sygeplejeområdet, men da sagen kom økonomiudvalget for øre, nappede de straks sagen og besluttede enstemmigt at opfordre kommunens hovedudvalg til at vurdere hvordan man kan opnå en mere fleksibel arbejdsform på ældreområdet.

På aftenens byrådsmødet fik Arne Mikkelsen verbale hug for at have blandet sig i økonomiudvalgets område, og DFs Julie Jacobsen var hård i sin kritik.

»Jeg havde aldrig set noget så tudetosset, og jeg er glad for økonomiudvalgets formulering, for det her skal ikke bare besluttes af politikere, men skal helt ud til medarbejderne,« sagde hun.

Borgmester Thomas Adelskov (S) slog fast, at dialogen skal føres via økonomiudvalget og via de dialogfora som er aftalt med medarbejderne.

Arne Mikkelsen frosvarede sig med, at han jo ikke længere har sæde i det magtfulde økonomiudvalg, og derfor ikke havde mulighed for at starte sagen her, men han tilsluttede sig økonomiudvalgets beslutning, og sagen er nus endt videre til hovedudvalget.