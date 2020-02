Nedslidt stationsplads er med i budgetforlig

Det har ikke været muligt at få et svar fra Odsherred Kommunes trafikteam omkring lapning af hullerne, men kommunedirektør for Miljø, teknik, job, ydelser, kultur og borger Torben Greve har i en mail oplyst til Nordvestnyt, at der i anlægsbudgettet for 2020 er afsat 800.000 kroner og 400.000 kroner i 2021 til en omdisponering af stationspladsen, så adgangsforhold til perron og tog bliver bedre. Forslaget vil ifølge budgettet skabe et bedre trafikflow for busser og biler og en øget sikkerhed for bløde trafikanter. Formand for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF), havde ikke umiddelbart kendskab til dette projekt.