Nedskæringer i sundhedsplejen: Børns Vilkår advarer om mistrivsel

Odsherred - 20. august 2021 kl. 12:15 Af Helene Nielsen

Psykolog hos Børns Vilkår, Malene Angelo, sukker dybt, da hun får listen over de opgaver, som sundhedsplejerskerne i Odsherred Kommune ikke længere kan påtage sig på grund af personalemangel, læst op.

- Hvor er det trist. Der kan ikke herske tvivl om, hvor vigtigt det er, at sætte ind i graviditeten og børns tidlige liv, hvis man skal forebygge mistrivsel, siger hun.

Malene Angelo beskriver sundhedsplejerskernes arbejde som en universel indsats, som rækker ud til alle spædbørn og alle familier, hvor der derfor er en unik chance for at opdage behov, som kræver ekstra støtte.

- Man kan nå at sætte ind med den omsorg og sundhedsfremmende behandling, som kan hjælpe, siger hun.

Hun fortæller, at mellem 10 og 14 procent af alle kvinder får i forbindelse med fødsel psykiske vanskeligheder, der kræver professionel hjælp.

- Her er det ikke kun barnet, men også forældrene, som har brug for støtte. For mange nybagte forældre, især førstegangsforældre, er sundhedsplejersken tryghedsskabende og den person, som fortæller forældrene, at de er gode nok, til at være forældre, siger Malene Angelo.

Hun ser det også som en betydningsfuld del af sundhedsplejerskernes opgave, at der bliver taget hånd om de lidt ældre børn, når de går i skole.

- Det er meget bekymrende, at de undersøgelser skæres væk. Her vil en sundhedsplejerske ikke blot måle og veje, men også opdage, hvis et barn har skåret i sig selv, eller udviser andre tegn på, ikke at trives i skolen. Det er så vigtigt, at klæde børn på til at være teenagere. Forstå deres krop og seksualitet, og sikre trivsel og en sund udvikling, siger hun.

Malene Angelo har ikke svaret på, hvad man gør ved manglen på sundhedsplejersker.

- Det er et politisk anliggende, men det skal løses. Selv om der uddannes flere sundhedsplejersker, så vil det stadig være et spørgsmål, om alle kommuner har råd til at betale for de praktikperioder sundhedsplejerskestuderende skal ud i. Det er katastrofalt, hvis man ikke sikrer alle børn i Danmark lige adgang til sundhed. Alle børn har ret til et sundt og godt liv, siger hun.