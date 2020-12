Torsdag gjorde eleverne rent i elev-huse og i koncertsalen på Den Rytmiske Højskole - fredag er der sidste dag for efterårsholdet med festmiddag. Privatfoto

Artiklen: Nedlukning tæt på at snuppe højskoles sidste dag med eleverne med festmiddag

Den Rytmiske Højskole Ved Vig har afslutning for efterårsholdet fredag den 18. december med festmiddag og taler til ud på de tidlige timer lørdag, hvor der er hjemrejsedag - så det udløste hektisk nødplanlægning, da der onsdag pludselig var forlydener om, at højskolerne skulle tømmes allerede fredag som led i den nye nedlukning.

- Heldigvis viste det sig efter et par timer, at vi først skal lukke ned fra mandag. Vi kunne ånde lettet op. Men jeg nåede lige at spørge vores køkkenleder Jette (Thuesen.red.), om festmiddagen kunne fremskyndes til torsdag aften.