Se billedserie Huset i Asnæs udskyder april måneds store projektudstilling til 2021 og forlænger den midlertidige lukning til 8. maj. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Nedlukning forlænges: Huset i Asnæs håber på andel i hjælpepakke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedlukning forlænges: Huset i Asnæs håber på andel i hjælpepakke

Odsherred - 30. marts 2020 kl. 08:12 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter myndighedernes forlængelse af corona-nedlukningen vil Huset i Asnæs fortsætte den midlertidige lukning, foreløbig frem til 8. maj, og udskyde den store projektudstilling »Fugl Fugl Fugl«, med 12 inviterede gæsteudstillere og 10 af Husets kunstnere, til foråret 2021, oplyser Husets formand Dag Aronson.

Nedlukningen er også gået ud over marts-udstillingerne med Jane Balsgaard, gruppen På Tværs og Jacob Hoff.

- Vi lukker foreløbig frem til 8. maj, fordi vi ikke - i disse coronatider - vil samle så mange mennesker for at se på kunst. Vi kunne selvfølgelig bare droppe ferniseringer, men så falder interessen for udstillingerne for meget, så vi har valgt at lukke ned.

- Så må vi se, hvordan det hele ser ud til maj - om vi eventuelt skal forlænge lukningen yderligere, siger Dag Aronson.

Den 9. maj er der planlagt fernisering for udstillinger med otte akvarelmalere, Jørn Bromann og Mark Holm Møller.

13. juni er der fernisering på udstillinger med Jørgen Albrechtsen og Keld Moseholm, Husets kunstnere og Ingrid Høiskar Borgfjord.

- Hvis det viser sig, at der stadig er corona-problemer til den tid, kan det godt være, at vi bliver nødt til at finde en anden model, hvor vi åbner uden at holde ferniseringer, siger Dag Aronson.

Formanden oplyser, at de udstillinger, der aflyses, vil blive gennemført i 2021, blandt andet »Fugl Fugl Fugl«.

-Stemningen blandt kunstnerne i Huset lige nu er små-deprimeret. Vi mister indtægter, nu hvor vores salgsmulighed er væk. Og de kunstnere, der har brugt lang tid på at sætte den store projektudstilling »Fugl Fugl Fugl« op, er kede af det, siger formanden.

- Men vi er alligevel lidt optimistiske og tror på, at vi i hvert fald kan åbne til juni med Jørgen Albrechtsen-udstillingen.

- Vi skal helst ikke være nødt til at holde lukket ind i sensommer og efterår, for så begynder det at gå ud over vores økonomi. De første tre-fire måneder kan vi klare, men så begynder der at være et større omsætningstab, og vi har stadig udgifter til driften. Så vil vi få brug for hjælp, siger Dag Aronson.

- Vi undersøger lige nu, om vi kan få penge fra regeringens hjælpepakke til at dække en del af vores omsætningstab og driftsomkostninger, nu hvor vi holder lukket og ikke kan komme til at sælge vores kunst, siger Dag Aronson.