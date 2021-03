Se billedserie I 13 år var Claus Henriksen chefkok på Dragsholm Slot, hvor han var en af hovedarkitekterne bag slottets succesrige køkken, der har en stjerne i Michelinguiden, men nu vil han stå på egne ben, og åbner snart restauranten MOTA. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Navnet er slang for cannabis, men bag ny restaurant står stjernekok

Odsherred - 15. marts 2021 kl. 12:57 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Michelin-stjernekokken Claus Henriksen, der stoppede på Dragsholm Slot i december, åbner i løbet af de næste par måneder egen restaurant med navnet MOTA.

Restauranten, der skabes i samarbejde med Gitte Klausen, der ejer Anneberg Kulturpark i Nykøbing, kommer til at bo i Annebergparkens forsamlingshus, og lige nu knokles der for at få et køkken etableret.

Claus Henriksen har været kok i store køkkener på restaurant Noma, Formel B, Søllerød Kro, og ikke mindst 13 år på Dragsholm slot, hvor kulminationen på ti års udviklingsarbejde i 2017 resulterede i en Michelinstjerne.

Navnet på den nye restaurant er kuriøst, måske i virkeligheden lige så finurligt som kokken selv, for det er, ifølge Claus Henriksen, spansk slang for cannabis, og det navn som han går under på Facebook.

Men den mad han tænker at tilbyde bliver »skåret« efter samme læst som han er kendt for.

Høj kvalitet fra blandt andet Lammefjorden, og selvom hans livret stadig er stegte slotspølser med kartoffelsalat, så kommer de næppe med på menukortet, hvor man heller ikke skal regne med voldsomt meget kød.

Han regner med at priserne kommer til at ligge omkring 600 kr. for en menu, og håbet er, at restauranten kan åbne den 8.april, men det kræver jo en hjælpende hånd fra statsministeren.

Claus Henriksen slår fast, at han glæder sig sindssygt meget til det nye eventyr, som skal udleves på det tidligere sindssygehospital.

»Det er ekstremt spændende, og nu åbner jeg en ny dør, fordi jeg slet ikke kan lade være, og vi kommer til at lave en restaurant et sted, hvor der aldrig har været restaurant før,« siger han.