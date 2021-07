Naturvidenskabsfestival klar til at gentage succes i kalkbrud

- Vi drømmer om at vende tilbage til Odsherred igen næste år, hvis Geopark Odsherred og kommunen vil have os.

- Det er en enorm god markedsføring for Geopark Odsherred, og giver geoparken den videnskabelige kant, den skal have, lød det fra Gitte Klausen, ejer af Anneberg Kulturpark og medlem af geoparkens bestyrelse.

- Det hæver Geoparkens niveau op, hvor det jo skal være, og viser en mangfoldighed i formidlingen, for det her er jo noget sjovere end at læse en rapport om geologien her for eksempel, supplerer Jesper Zeihlund, der er direktør i Nationalt Center for Lokale Fødevarer.