Naturtip: Hen over broen mod havets brusen

Odsherred - 30. januar 2021

Selv på en tæt på frysepunktet-formiddag i januar, viser Vraget sig fra sin mest charmerende side. Med et tyndt lag sne og solstrejf for oven, stiger humøret med væsentligt flere grader end termometeret indikerer.

Strandarealet, der kaldes Vraget, strækker sig ud for fødderne af Bjergene med sit fine sand og - i sommerperioden - børnevenlige badevand, hvor det føles som om man er halvvejs mod Nekselø, før vandet rammer navlen.

Mange stiler da også direkte ned mod vandkanten, også om vinteren, for at nyde bølgernes brusen og den friske luft.

Men vender man i stedet vandrestøvlernes snuder i retning mod den nyligt renoverede toiletbygning, venter en helt anden oplevelse, som også de mindste vil elske. ruten er markeret med blå pile, der guider de knapt så stedkendte vej gennem landskabet.

Bag toiletbygningen finder man en lille bro hen til en låge, der leder ind i et indhegnet areal. Hundene skal være i snor, men børnene kan frit udforske græsarealet eller følge trampestien tværs over marken og ud gennem endnu en låge. Følger man kortvarigt stien gennem et sommerhuskvarter, ender man ved »Den korte bro«.

Broen strækker sig nærmest så langt øjet rækker, og når man bevæger sig ud på træværket, med kurs mod kysten, bliver man omsluttet af 360 graders natur og roen sænker sig i kroppen for hvert skridt man tager. Her er mågens hilsen og bølgernes brusen i det fjerne, nok til at rense lidt ud i hjemmearbejdende coronakroppe.

For enden af broen venter havet og udsigten ud over Nekselø Bugten. Storslået og bjergtagende.

Navnet strammer fra dengang, en fiskekutter strandede på det lave vand i Nekseløbugten. Det var omkring 1930'erne, og da vraget lå på lavt vand, brugte de badende kutteren til at sole sig på. I dag er kutteren for længst fjernet, men nåede at give navn til stranden.

I gamle dage var der ikke alene en toiletbygning, her var også et ishus, der i samklang med de gode badeforhold, gjorde stranden uendeligt populær om sommeren. Men efterhånden fik hybenbuskene overtaget, og gjorde det sværere og sværere for besøgende at trænge igennem.

Men for et par år siden gik kommunen i gang med at rydde hybenbuskene, så bade- og vandregæster igen kunne færdes ved stranden.

Og når miljø- og klimaudvalget i næste uge mødes til udvalgsmøde, er Vragets fremtidige status på dagsordnen.

Styregruppen for Kyst & Strand, der er kommunens pendant til Blå Flag-ordningen, anbefaler, at Vraget skal inddrages i mærkningsordningen som ny strandlokalitet fra 2021 - netop på grund af toiletfaciliteterne og de gode muligheder for vandreture.

Man skal bare følge de blå pile og lade sig guide gennem istidslandskabet.

Den rute, Nordvestnyts udsendte gik, er cirka tre kilometer lang, så her kan selv de korteste ben være med og få en naturoplevelse.