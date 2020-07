Natursvin: Stiller storskraldet de helt forkerte steder

Fordi skraldesynderne sjældent stiller deres skrald, hvor det ikke hører hjemme mens andre ser det, har Odsherred Kommune sjældent har nogen at sende regningen for fjernelsen til.

- Det er rigtig svært at dæmme op for, da det kun er i de tilfælde, hvor man fanger folk på fersk gerning eller der er noget, der identificerer vedkommende, at vi kan sende en opkrævning for afhentningen videre til nogen.