En natursti mellem Lestrup og Egebjerg blev indviet i juni. På søndag kan man prøve at slå med le langs stien. Fra venstre ses lodsejer Lisbeth Ulrich, projektleder Mie Bonde og formanden for Egebjerg Bylaug, Lena Faurschou. Foto: Per Christensen

Naturpleje med le og bier på søndag

På søndag kl. 14 holdes der en workshop med fokus på le-slåning og bier. Her kan alle interesserede prøve kræfter med le-slåning under kyndig vedledning fra naturvejleder Jørgen Stoltz og le-lauget Le og Lo, som udgøres af Tine Mortunach og Claus Møller.

- Hvis kører med en maskine, bliver alt meget plant, og der kommer ikke naturlige tuer, som bi-dronningerne kan overvintre i. Derfor er det godt at bruge en le. Desuden kan man med le-slåning fjerne høet og udpine jorden, så der kommer flere næringsfattige blomster, siger Mie Bonde, som oplyser, at nybegyndere får mulighed for at prøve leen på almindeligt græs ved stien.

Vilde Bier i Danmark vil stå for en workshop om at bygge bi-hoteller.

- Det handler meget om at formidle, hvad vi hver især kan gøre for bierne. Man vil få at vide, hvad der er af gode ting for bierne langs stien, blandt andet blomstrende buske og træer, siger Mie Bonde, som også fortæller, at man kan se bier i oktober og nogle gange helt hen i november.