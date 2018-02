Naturen trækker mest for Ole

- En dag var der en særlig flot solnedgang, og så fandt jeg kameraerne frem og var ivrigt optaget af at tage billeder. Så optaget at jeg først stoppede, da der begyndte at lugte brændt fra køkkenet.

- Jeg har hørt, at der er flere handicappede, der har glæde af at se mine billeder og derfor lægger jeg relativt mange billeder ud, for så kan de opleve, at de har været med på turen, da de ofte har svært ved selv at komme af sted.