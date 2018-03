Det er forældrenes ansvar at holde øje med deres unge mennesker, når de fester. Nu er en gruppe forældre i Asnæs klar til at genoplive Natteravnene. Foto: Marianne Nielsen

Natteravne på vej op af graven

Odsherred - 11. marts 2018 kl. 10:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe engagerede forældre til elever i 8. klasserne på Sydskolen i Asnæs er klar til at etablere en afdeling af Natteravnene i byen. På et forældremøde arrangeret af Ung i Odsherred omkring deres ansvar som forældre til festglade unge, dukkede ideen op og ikke færre end 26 forældre tilmeldte sig på stedet det informationsmøde, som finder sted mandag den 19. marts i Ungekulturhuset i Asnæs.

Natteravnene i sin tidligere udgave og opbygning nedlagde sig selv pr. 1. august sidste år, da det kneb med at finde frivillige, der ønskede at holde et vågent øje med unge i nattelivet.

- De har jo knoklet og knoklet den lille flok, der var tilbage, men udfordringen var nok også, at man skulle møde ind i Nykøbing, selvom der ikke er nogen diskoteker der mere, forklarer leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund.

- I stedet for at starte en ny forening har vi talt med afdelingen i Holbæk, og det bliver sådan, at gruppen kommer til at høre under dem, siger Louise Nordlund.

Mandag den 19. marts fra 19 til 21 kommer repræsentanter for natteravnene i Holbæk til Asnæs for at fortælle om de problemstillinger man som observatør i nattelivet kan blive stillet overfor og hvordan man skal handle og agere i givne situationer.

Louise Nordlund oplyser, at der endnu skal lidt mere benarbejde til i det nordlige af kommunen, før man kan melde en dato ud for et informationsmøde dér.

- Men alle er velkomne til mødet i Asnæs, og man må tage hele familien med. der er både mad for en 20'er og børnepasning, siger hun.