Natholdet er rykket i sommerhus

Den populære tv-vært Anders Breinholt sender de næste 14 dage fra sit sommerhus i Abildøre. Også han er sendt på hjemmearbejdsplads for at mindske coronavirussets spredning, fortæller han til Nordvestnyt.

- Vi sender herfra hver dag kl. 14 direkte på Facebook og laver en podcast kaldet Breinholts Corona Service. Det har ikke nødvendigvis noget med Corona at gøre, men mere en lille pause, siger han til avisen.