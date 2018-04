Jan Skødsbæk er overbevist om, at politiet må droppe at føre en straffesag mod ham for ulovlig besiddelse af marihuana. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Narkosigtet: - Jeg producerer bare creme

Han har sclerose, sidder i kørestol og har mange bitre erfaringer med voldsomme nervesmerter, som for et halvt år siden fik ham til at eksperimentere med forskellige former for naturmedicin for at finde frem til en creme, der virker smertedæmpende.