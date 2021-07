Narkosag udskudt til november

Politiets antagelse er, at de to har haft til hensigt at sælge narkotika fra primært lejligheden i Grevinge, og når politiet lagde den fundne amfetamin sammen med den mængde fyldstof de fandt i lejlighederne, så mente de, at de to havde til hensigt at sælge tre kilo amfetamin.