Narkogælden der bare blev større og større

En lun aften den 3. september sidste år blev fuglesangen i villahaverne over for Aldi i Nykøbing afbrudt af en schæferhunds gøen. Patruljevogne, betjente og politihunde havde omringet et hus. Kort forinden havde en 26-årig mand over Messenger sendt et nødråb til sin mor, som han havde bedt om at tilkalde politiet, fordi tre mænd tilbageholdt ham mod hans vilje.