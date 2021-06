Narkobilist med dolk

Tirsdag kl. 18.20 bemærkede en patrulje i Nr. Asmindrup en bilist, som ikke så ud til at have lyst til at tale med politiet. Da føreren så patruljebilen satte han farten op og drejede ned af en markvej ved Brændtvej. Betjentene kørte efter og fik standset bilen, som blev ført af en 41-årig mand fra Vestegnen. Det viste sig at være med god grund, at den 41-årige ikke var så interesseret i mødet med patruljen. Han var nemlig påvirket af amfetamin og var frakendt førerretten i en tidligere sag om narkokørsel.

Bilen han kørte i var desuden bund ulovlig. På bilen sad nummerplader, som tilhørte et andet køretøj, så bilen var hverken indregistreret eller forsikret. Den 41-årige blev anholdt og sigtet for narkokørsel i frakendelsestiden og taget med til blodprøveudtagelse. I forbindelse med visitation fandt betjentene en ulovlig dolk på manden, som patruljen ikke skønnede, at han havde et anerkendelsesværdigt formål til at besidde. Så han blev også sigtet for at overtræde knivloven og dolken beslaglagt.