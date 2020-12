Skotsk højlandskvæg har i årevis taget sig af naturplejen i Veddinge Bakker. Det kan en fredningssag ændre på. Foto: Helene Nielsen

Næstformand: Fredning er for almenvældet - ikke for de få i reservatet

Odsherred - 23. december 2020 kl. 20:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Når man freder et stykke natur, så gør man det for almenvældet, og ikke for de få i reservatet. Jeg går ind for almenvældet, siger næsteformand i miljø- og klimaudvalget i Odsherred Kommune, Vagn Ytte Larsen (S), som en kommentar til lodsejere i Veddinge Bakkers kritik af Odsherred Kommune og Danmarks Naturstyrelsens planer om at frede 468 hektar græs og naturarealer i Veddinge Bakker, og heraf 130 hektar, som tilhører de 11 lodsejere.

Nordvestnyt skrev mandag om lodsejernes klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over, at der i forbindelse med fredningen er nedlagt et paragraf 34 forbud, som betyder, at lodsejerne ikke længere modtager økologisk arealstøtte.

- Hvis man ser på den allerede eksisterende fredning af området tilbage fra 1965, så tror jeg ikke den har medført, at området er blevet overrendt af turister. Der er andre områder i nærheden, hvor man sagtens har kunnet få en fredning til at fungere, siger Vagn Ytte Larsen.

Med hensyn til nedlæggelse af paragraf 34, så fastholder Vagn Ytte Larsen, at det er en nødvendighed.

- Det er jo ikke for at genere lodsejerne, men for sikre, at de ikke går ind og forhindre fredningen med nye tiltag, siger Vagn Ytte Larsen.

Fra Geopark Odsherreds direktør, Morten Egeskov, er der en undren over, at lodsejerne antyder, at Geopark Odsherred skulle have trukket i trådene, for at få området fredet.

- Vi har kun udtalt, at området har store landskabelige værdier for Geoparken. Selvfølgelig ser jeg gerne, at offentligheden får adgang til området, men vi har ingen indflydelse på fredningssagen, siger Morten Egeskov.

