Se billedserie Helle Mariager er afdelingsleder i Familieafdelingen, som har 107 sager om anbragte børn.

Næsten to procent af alle børn anbringes udenfor hjemmet

Odsherred - 04. december 2020 kl. 06:30 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- At anbringe et barn udenfor hjemmet vil altid være sidste skridt, når vi har afdækket alle andre muligheder, siger Helle Mariager.

Hun er afdelingsleder i Familieafdelingen i Odsherred Kommune, som blandt meget andet tager sig af anbringelser af børn, som ikke længere kan bo hos deres forældre.

- Det er ingen hemmelighed, at vi ligger meget højt rent procentvis, når det kommer til hvor mange børn, der er anbragt, siger hun.

Odsherred Kommune har i dag 107 børn anbragt udenfor hjemmet. De 18 af dem er anbragt uden forældrenes samtykke, og altså tvangs-anbragt. På landsplan er der i gennemsnit lidt under en procent af børn mellem 0 og 17 år, som anbringes udenfor hjemmet. I Odsherred Kommune var der i 2019 1,85 procent af de 0 til 17-årige, som var anbragt i familiepleje eller på døgninstitution. Det bringer Odsherred i den tunge ende af statistikken blandt de 20 kommuner med den procentvis største andel af anbragte børn.

- Mange børnefamilier i Odsherred er økonomisk og socialt belastede, og vi har derfor mange udsatte børn, siger Helle Mariager.

Hun peger på, at Odsherred også har en historik som institutionsområde med det tidligere psykiatrihospital, og som en del af udkantsdanmark er der mange socialt dårligt stillede familier, som søger mod Odsherred, fordi her er billige boliger.

- Det er forhold, som det kan være svært, at lave om på. Kommunen gør et stort stykke forebyggende arbejde, hvor man forsøger at sætte ind og hjælpe udsatte børn så tidligt, som muligt, siger Helle Mariager.

Der er mange forskellige årsager til, at et barn må fjernes fra hjemmet.

- Det kan være forældrene er så dårligt begavede, så de simpelthen ikke kan passe et barn. Der kan være psykisk sygdom, alkoholisme og andre former for misbrug, og så kan der naturligvis være tale om overgreb og vold, siger Helle Mariager.

Ved overgreb på børn skal Familieafdeligen kunne handle indenfor 24 timer.

- Så vi er bemandede til, at kunne tage os af akutte sager 24 timer i døgnet, 365 dage om året - også juleaften, siger Helle Mariager.

De anbragte børn er i alle aldersklasser.

- Nogen gange må vi tvangsfjerne et barn, så snart det er blevet født. Vi har mødre, som skjuler deres graviditet til de føder, fordi de er klar over, at de ikke kan beholde barnet. Uanset hvor dårligt fungerende man er som forældre, så er det jo altid en stor smerte, at få fjernet sit barn. Men et spædbarn kan blive skadet på få dage eller uger, hvis det ikke får den kontakt og den omsorg, som det har brug for, siger hun.

Hun peger på, at samfundet bør blive bedre til at sikre, at de børn, som anbringes, også får et godt liv som voksne.

- De fleste af de børn, som har været anbragt, får aldrig en uddannelse. Mange af dem bliver arbejdsløse. Andre ender i misbrug og kriminalitet. Så vi skal som samfund blive bedre til, ikke bare at anbringe dem som børn, men også højne de anbragte børns videre livskvalitet, siger Helle Mariager.