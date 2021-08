Der er store politiske drømme om at få opført et demenshus i Odsherred Kommune, men vejen er lang - og dyr. Foto: Mie Neel

Næsten to millioner kroner bare for at lave planerne

Odsherred - 21. august 2021 kl. 12:50 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Foreningen Livsgnisten, der støtter demensramte og deres pårørende, har i adskillige år advokeret for og præsenteret konkrete forslag til et demenshus i Odsherred Kommune.

Planerne har vundet gehør hos en del byrådspolitikere, der har bedt den kommunale administration om at undersøge mulighederne for at etablere et demenshus i Odsherred.

Det vil embedsmændene gerne, men først skal der findes penge, og det er dyrt, bare at sætte streger på papiret.

For at konkretisere planerne om et demenshus, skal der afsættes penge, og administrationen mener det vil koste 800.000 kr. om året, i to år, at få afsøgt muligheden for at få ekstern støtte til projektet og konkretisere kravene til et demensvenligt byggeri og ikke mindst til at finde ud af hvor i kommunen et demenshus skulle placeres.