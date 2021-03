Næsten ni-årige Herman er flyttet på plejecenter

Det er ikke hver dag, at en kun næsten ni-årig flytter på plejecenter.

Men sådan er det med Herman, uden efternavn, for han er en sort, spindende kat, og mens han vænner sig til de nye omgivelser på plejecenter Baeshøjgård, i Vig, så holder han mest til indendøre i D-huset, hvor han er klar til kærtegn og venlige strøg over ryggen.

Planen er, at han, når han er faldet til, skal husere både inde og ude, hvor han skal gøre plejecentrets hund og øvrige beboerkatte selskab, og når plejecentret snart også får fyldt hønsehuset igen, så bliver der rigeligt at se til for allerede populære Herman.