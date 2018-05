Udgangspunktet i markeringen af Solvognens fundsted er fortsat et skitseprojekt, som to landskabsarkitekt-studerende har udformet. Nu skal projektet detaljeres. Foto: Mik

Nænsom formidling af Solvognens fundsted

Odsherred - 08. maj 2018 kl. 18:12 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Markeringen af national-klenodiet Solvognens fundsted i Trundholm Mose, et projekt der nu er finansieret takket være en bevilling på 3,1 mio. kr. fra Nordea-fonden som led i anlæg af Istidsruten, skal være nænsom og tage hensyn til naturen, fastslår Hans-Jørgen Olsen, direktør i Geopark Odsherred.

- Vi skal være ydmygt til stede med en formidling, der ikke dominerer i landskabet. Ikke noget med bygninger. Naturen skal berøres så lidt som muligt. Formidlingen skal virke - men nok være en anelse underspillet. Mosens natur må ikke blive overdøvet, siger Hans-Jørgen Olsen.

- Solvognens fundsted - et af landets vigtigste - har jo mærkeligt nok hensygnet i glemsel i mange år. Nu kan vi få det frem og formidle stedet og fortælle alle historierne. Når vi skal finde den virksomhed, der kan løse opgaven, er det vigtigt at sikre, at vi får fortalt alle historierne om bronzealderen, dyrkelsen af sol-kulturen, fundet af Solvognen og den geologiske udvikling i Trundholm Mose, siger Hans-Jørgen Olsen.

- Vi har et fuldt finaniseret projekt, takket være bevillingen fra Nordea-fonden og penge fra Odsherred Kommune, og det er vi rigtigt, rigtigt glade for. Nu kan vi realisere det projekt, som geoparkens bestyrelse har taget fat på som det første. Det er et meget, meget vigtigt hak i skæftet, siger geopark-direktøren og kalder det et af geoparkens flagskibs-projekter.

Udgangspunktet i markeringen af Solvognens fundsted er fortsat et skitseprojekt, som de to landskabsarkitekt-studerende fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Anna Sofia Falkentoft og Isanoor Djezzaz, præsenterede for dronning Margrethe i 2016. De opdagede i deres studier, at der er præcise optegnelser for, hvor i Nationalmuseets oprindelige gravefelt, de mange solvogns-dele blev fundet.

Solvogns-projektet skal sendes i en udbudsrunde, hvor der inviteres landskabsarkitekt-virksomheder med sans for udendørs-formidling.