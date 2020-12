Retten i Holbæk tog mandag hul på sagen mod en 35-årig mand, der blandt andet nægter sig skyldig i voldtægter. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Nægter voldtægter og psykisk vold, men kaldte kæreste »fed og doven« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nægter voldtægter og psykisk vold, men kaldte kæreste »fed og doven«

Odsherred - 07. december 2020 kl. 15:21 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Der var tale om en gensidig lyst til analsex, hun var vågen og ved bevidsthed og der var heller ikke tale om at udøve psykisk vold mod sin kæreste ved at kalde hende »fed og doven«.

Mandag formiddag begyndte retssagen mod en 35-årig mand fra det sydlige Odsherred ved Retten i Holbæk, der er tiltalt for våde psykisk og fysisk vold, samt flere tilfælde af voldtægter, og han fik lejlighed til at fortælle sin version af de i alt fem tiltaleforhold i anklageskriftet.

- Hun var altid hjemme Her nægtede at have talt nedværdigende, forulempende og krænkede til sin kæreste i en sådan grad, at hun isolerede sig fra sin vennekreds og dækkede over situationen overfor sin familie.

- Jeg har talt grimt til hende, når vi diskuterede, men hun sagde også grimme ord til mig. Hun har da været ked af det når vi diskuterede, og jeg har også kaldt hende doven. Hun var altid hjemme og jeg syntes hun skulle ud og møde nogle venner, forklarede han i retten, hvor sagen bliver kørt som en nævningesag.

- Har du sagt, at hun skulle prostituere sig selv, spurgte anklager Louise Hansen med henvisning til kvindens anklager om dette.

- Nej, det har jeg ikke sagt. Jeg kan godt have sagt »gå ud på din flise« eller »er din flise ikke ledig«, hvis hun spurgte om penge til cigaretter. Men det var sagt i sjov, og jeg troede det gik gennem ørerne - og mente ikke at det påvirkede hende, forklarede han.

- Hun var vågen I anklageskriftet fremgår det, at den 35-årige mand flere gange i de sidste fem måneder af deres forhold skulle have tiltvunget sig sex, mens kæresten var så påvirket af medicin, at hun ikke var i stand til at gøre modstand.

Til det forklarede han i retten, at han ikke var bekendt med, at hun tog anden medicin end for den kroniske hovedpine.

- Hun var vågen, når vi havde sex. Vi kyssede og sådan, fortalte han og nægtede sig skyldig i det tiltaleforhold.

Den 35-årige er også tiltalt for flere gange med vold eller trusler om vold at have tvunget kvinden til analt samleje, så hun gentagne gange blødte.

- Glad for sex Heller ikke disse anklager kunne den manden erkende, og han fastholdt under hele afhøringen i retten, at der var tale om gensidigt ønske om analsex gennem hele deres parforhold.

- Hun var glad for sex, og der var ikke pres på nogen måde. Hun har aldrig sagt nej til at vi skulle have sex, sagde han og forklarede at hun havde købt sexlegetøj, som blev brugt af dem begge ligesom han flere gange hævdede at deres sexliv var baseret på fælles ønsker.

Kvinden afgiver sin forklaring via videooptagelser og for lukkede døre, så pressen har ikke mulighed for at gengive hendes version af sagen udover det, der er beskrevet i anklageskriftet.