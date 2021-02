Nægter trusler og afpresning

Tirsdag blev de tre mænd fremstillet ved retten i Holbæk, tiltalt for at have udsat den 25-årige mand for afpresning, frihedsberøvelse, trusler og ulovlig tvang i forsøget på at lokke penge ud af den 25-årige mand. Ifølge mandens forklaring til politiet, skulle truslerne og afpresningen have fundet sted fra april til anholdelserne den 3. september sidste år. Ved retten tirsdag nægtede alle mænd sig skyldige i at skulle have truet eller afpresset den 25-årige. Den ene af de tre tiltalte forklarede, at han mod betaling havde forsøgt at hjælpe den 25-årige med at optage lån og oprette bankkonti, så den 25-årige kunne betale af på en større gæld. En anden af de tiltalte forklarede, at han havde lånt den 25-årige omkring 150.000 kroner, fordi han ville hjælpe den 25-årige ud af en stor gæld til nogle »grimme mennesker«, som havde truet den 25-årige og dennes familie. Den tredje tiltale aflægger forklaring i sagen onsdag, hvor retssagen fortsætter. Den forurettede 25-årige og vidner afhøres også onsdag. Der ventes dom i sagen den 16. marts.