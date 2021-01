Den sigtede for knivdrabet på en 29-årig socialpædagog på Ørbækskilde, nægter sig skyldig i manddabssigtelsen. Foto: Marianne Nielsen

Nægter fortsat skyld i knivdrab på Yamma

Sådan siger Erbil Kaya, der er forsvarsadvokat for den 19-årige unge mand, der tirsdag formiddag fik sin varetægtsfængsling forlænget med yderligere fire uger - sigtet for manddrab på 29-årige Yamma Ahamadzai,der var socialpædagog på opholdsstedet for voksne, Ørbækskilde på Riisvej ved Fårevejle.